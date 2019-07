UEFS reativa o Conselho de Orçamento Participativo: reunião em 20 de agosto

Inativo desde 2014, o COP (Conselho de Orçamento Participativo) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi convocado pela Reitoria para uma reunião no próximo dia 20 de agosto.

A convocação foi feita após uma nota de cobrança do ‘Uefs para Todos’, grupo que participou da eleição para o Reitorado em oposição à reeleição do reitor Evandro Nascimento.

“A retomada do COP será uma grande oportunidade para que temas como as pautas de reivindicações internas das categorias dos técnicos, dos estudantes e dos docentes sejam discutidas e atendidas”, comemorou o professor Dagoberto Freitas, do grupo “UEFS para Todos”.

Dagoberto conclamou o Sintest, a Adufs e os canais de representação estudantil a se organizarem para levar as pautas reinvindicatórias ao COP em agosto.