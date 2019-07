Prefeitura de Feira cria dificuldades para campus da UFRB mas aprovou dois condomínios de luxo fora da área urbana

Pelo menos dois condomínios residenciais de alto luxo em Feira de Santana estão sendo construídos fora dos limites da área urbana: Dahmas e Brisa Ville.

Nenhum dos dois teve dificuldades em aprovar os alvarás junto à Prefeitura de Feira de Santana.

Já com o campus da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), o secretário municipal de Meio Ambiente apressou-se em colocar obstáculos alegando que a área doada à Universidade está em zona rural,portanto fora da área de expansão urbana o que seria proibido pela Lei do Uso do Solo, tanto a atual como a antiga.

Mas o secretário Arcênio Oliveira não cita os artigos que seriam proibitivos.Segundo fontes técnicas consultadas pelo BF não há na legislação proibições expressas a essa situação.

Como você pode ver na foto, o Dahma e o Brisa (circulados em vermelho) estão colados nos bairros Registro e Chaparral, assim como a UFRB no bairro Vale do Jacuípe. Situações idênticas.