Homenagem a Valney Paz marca a temporada de inscrições para o ‘Desafio Nordeste de Ciclismo’ em Feira

Uma homengaem ao ciclista Valney Paz de Almeida, hoje às 20h, na avenida Nóide Cerqueira, marca a oficialização da temporada de inscrições do Desafio Nordeste de Ciclismo, evento que será realizado no dia 15 de setembro, em comemoração ao aniversário de Feira de Santana.

As inscrições para o Desafio Nordeste de Ciclismo são realizadas pelo site www.feiradesantana.ba.gov.br . O evento é para profissionais e amadores praticantes do ciclismo.

“Não deve ser confundido com um passeio ciclístico, onde qualquer pessoa com uma bicicleta participa”, alerta o diretor de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Emerson Britto.

O Desafio Nordeste de Ciclismo é uma realização do Governo Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), com o apoio da Federação Bahiana de Ciclismo. Ele será realizado em algumas das principais avenidas da cidade, com uma prova Speed, com um circuito de 1,7 KM e outra MTB Tour, com 18,9 KM.

fonte:Secom/PMFS