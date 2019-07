Advocacia – Conheça o curso on line para pais em processo de divórcio

Você e sua esposa estão em processo de divórcio e, seja ele litigioso ou não, seus filhos estão sofrendo. Normalmente, eles são os mais afetados por situações como essa e as consequências podem ser variadas: queda no rendimento escolar, baixa auto-estima, tristeza profunda, etc.

Pensando tanto no bem estar da criança quanto na resolução de conflitos, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) possui uma oficina para pais e mães em situação de divórcio. O curso é realizado online e segue os moldes dos cursos presenciais já aplicados em algumas Varas de Família do país, e incluem cartilhas com informações sobre guarda e vídeos com trechos de novelas da Rede Globo.

Esse tipo de curso é especialmente importante em casos nos quais o divórcio envolve litígio, uma vez que, mesmo sem ter a intenção, os pais podem envolver os filhos em situação de alienação parental.

Assim, nessa perspectiva, a Oficina de Pais e Mães Online também é extremamente importante no combate à alienação parental.

O que é Alienação Parental? A alienação parental é uma forma de induzir ou criar situações nas quais a criança é mantida afastada de um dos pais ou é criada uma imagem distorcida de um dos genitores, o famoso hábito de falar mal do outro genitor para o filho.

Ela pode ocorrer de várias maneiras e em muitos casos a criança se adequa a tal situação, podendo chegar a acreditar que um genitor é o vilão, e o outro herói.

Como o curso busca mostrar aos pais como é a experiência da separação para os filhos e como eles podem ajudar os menores nesse momento difícil, as Varas de Família recomendam que os pais que estão se divorciando assistam as aulas, contudo não há nada que impeça pais casados ou já divorciados de se inscreverem no curso.

