UEFS inaugura na Biblioteca Central um memorial com documentos e objetos de Julieta Carteado

A primeira diretora da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Julieta Carteado Monteiro Lopes, que também participou da equipe de implantação e permaneceu no cargo por 10 anos, será homenageada com a inauguração do memorial instalado junto às coleções especiais ‘Carloman Borges’ e ‘Frederico Freitas’, e à ‘Memória da Uefs’.

A solenidade está programada para o dia 31 de julho (quarta-feira), às 10h.

Julieta Carteado faleceu em 1994, aos 67 anos; em homenagem póstuma a Uefs inaugurou um busto e deu seu nome à Biblioteca Central.

A diretora do Sistema de Bibliotecas, Maria do Carmo Sá Barreto, idealizou a criação do Memorial que busca reunir documentação e objetos que pertenceram ou que sejam contemporâneos à homenageada.

As ações foram realizadas sob a coordenação do estagiário Paulo Fabrício dos Reis Silva, e contou com o apoio do Museu Casa do Sertão, Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Sub-Gerência de Patrimônio.