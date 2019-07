Arcebispo de Feira citou dom Helder e destacou ações sociais da igreja no encerramento da festa de Sant’Anna

O arcebispo de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino deu um tom progressista na homilia que fez no encerramento da festa da padroeira, Senhora Santana, na sexta-feira, dia 26.

Após uma procissão com dezenas de imagens de santos, milhares de pessoas na praça da Matriz ouviram as palavras de dom Zanoni.

Lembrando que assumiu o arcebispado para dar uma “continuidade dinâmica” ao atual arcebispo emérito, dom Itamar Vian, Zanoni pontuou, ao logo da fala, diversas ações e preocupações cristãs com o quadro social do país.

Entre elas, Zanoni criticou o sistema prisional e jurídico do país e citou o amplo percentual (cerca de 50%) de pessoas presas aguardando decisão legal da Justiça.

Citou o falecido arcebispo de Recife e Olinda, dom Helder Câmara, considerado com um dos bispos brasileiros mais ‘progressistas’ do país, ao falar sobre os mais pobres e as obrigações cristãs em relação a elas.

Nessa direção, comentou também sobre o trabalho pastoral de acolhimento de imigrantes venezuelanos que chegaram à cidade.

na foto: dom Itamar, dom Zanoni, o prefeito Colbert Filho e dom Edney Gouvêa Mattoso, Bispo da Diocese de Nova Friburgo(RJ)