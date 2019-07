Estação ociosa do BRT de Feira vira palco de protesto de artistas feirenses: ‘Elefante Branco’

Um grupo de artistas de Feira de Santana ocupou, no sábado (27) uma das estações ociosas do BRT de Feira de Santana na avenida Joao Durval Carneiro com um ‘protesto musical e performático’ para chamar a atenção da população para a ‘falência’ do projeto de mobilidade urbana do governo municipal.

Intitulado de ‘Festival Colaborativo Elefante Branco’, o evento vai se repetir nos próximos sábados em estações diferentes, conforme o calendário abaixo.

na primeira foto: o performático artista feirense Piza Pizani, no topo da estação do BRT na av. João Durval.