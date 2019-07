A coluna do professor Teomar Soledade, com grande repercussão na internet, em sites e redes sociais, também pode ser lida no papel, impressa, em formato de uma página de jornal.

A publicação é distribuída em locais estratégicos favoráveis à leitura e reflexão em Feira de Santana.

O professor Teomar Soledade é mestre em física pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É diretor do Colégio Helyos.