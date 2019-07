Reitor da UFBA é o novo presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior

O reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, é o novo presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). É a primeira vez na história da instituição, fundada em 1989, que um reitor da UFBA ocupa o cargo. Principal associação de dirigentes universitários do país, a Andifes é composta por 67 membros – 63 universidades federais, 2 centros federais de educação, ciência e tecnologia e 2 institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

A eleição foi disputada por chapa única, que obteve 38 dos 42 votos das instituições representadas na reunião ordinária do Conselho Pleno da associação, na Universidade Federal do Espírito Santo.

Salles sucederá na presidência o reitor Reinaldo Centoducatte (Federal do Espírito Santo). A nova diretoria terá como 1º vice-presidente o reitor Edward Madureira Brasil (Federal de Goiás) e 2º vice-presidente o reitor Ricardo Marcelo Fonseca (Federal do Paraná), que terão como respectivos suplentes a reitora Margarida de Aquino Cunha (Federal do Acre) e o reitor Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega (Federal Fluminense). A nova diretoria assume imediatamente e exercerá mandato de um ano.

“A Andifes preza pelo espaço público de debate e nosso desafio é continuar à altura da defesa firme, dialogada e clara de um sistema de universidades públicas, gratuitas, inclusivas e de qualidade, direito e patrimônio dos brasileiros. A educação pública, em todos os sentidos, é inegociável”, afirma Salles.

Baiano de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, João Carlos Salles Pires da Silva nasceu em 1962 e acumula graduação (1985), mestrado (1992) e doutorado (1999) na área de filosofia. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof, 2002-06) e é presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia (SIF, desde 2013), além de ser membro do conselho editorial de mais de duas dezenas de periódicos e integrar a Academia de Letras da Bahia e a Academia de Ciências da Bahia.