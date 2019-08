Novo secretário de Administração, Sebastião Cunha diz que volta a Feira de Santana ‘com o coração feliz’

O novo secretário de Administração, Sebastião Cunha, disse que vai se empenhar para atingir bons resultados e emprestar seus conhecimentos e larga experiência profissional à eficiência da gestão pública de Feira de Santana.

Ex-superintendente do Banco do Brasil em Feira de Santana, ele substituiu João Marinho Gomes Júnior. O seu último cargo público foi como secretário de Administração de Serrinha.

“Com a equipe, vamos manter o que está consolidado e trabalhar para aperfeiçoar os processos”, afirmou Sebastião Cunha. À sua forma de trabalhar será passada aos poucos aos servidores.

Disse também que volta a Feira de Santana, que considera um município referência regional, com o coração feliz. “Assim, a gente se torna mais produtivo”.

Destacou o seu apreço pela transparência e que vai buscar o envolvimento dos servidores nos processos a serem desenvolvidos para que todos se mantenham motivados.

A relação de Sebastião Cunha com Feira de Santana começou quando esteve frente da superintendência do BB – ocupou o mesmo cargo em Vitória da Conquista e Barreiras.

Natural de Riachão das Neves, localizado no oeste baiano, Sebastião Cunha passou no concurso para o Banco do Brasil no início dos anos 70. Foi nomeado para o interior do Rio de Janeiro.

Voltou para a Bahia em meados dos anos 80 para assumir a gerência geral da agência do BB em Nova Soure. No mesmo cargo trabalhou em Mundo Novo, Irará, Amélia Rodrigues e agências de Salvador.

Aposentado do banco, foi nomeado membro titular do Conselho Fiscal da Codevasf, assessor da secretaria executiva do Ministério da Integração Nacional e assessor especial do titular do mesmo ministério.

fonte: Secom