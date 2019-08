Reabertura da Câmara de Vereadores de Feira teve lembrança dos 22 anos da morte de José Falcão e presença do deputado Zé Neto

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana reabriu hoje, 5, os trabalhos legislativos depois de um recesso estendido pelo fato da morte súbita de uma funcionária da Casa na semana passada.

O vereador Roberto Tourinho foi à tribuna lembrar que na data de hoje completa 22 anos da morte de José Falcão da Silva, que morreu no cargo de Prefeito em 1997.

Tourinho lembrou rapidamente a trajetória profissional e política de Falcão – advogado, funcionário do Banco do Brasil – destacando o espírito público e o carisma eleitoral do político que foi por três vezes eleito prefeito de Feira de Santana.

Após o discurso de Tourinho, o destaque da Câmara foi a presença do deputado Zé Neto (PT). Muito cumprimentado, e conduzido pelo vereador Alberto Nery (PT) o deputado foi até o plenário onde cumprimentou os demais vereadores.

Na foto, Neto com a vereadora Eremita Mota, Alberto Nery, vendo-se também o blogueiro Osvaldo Cruz, antes de entrar no plenário.