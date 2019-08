Vereadores entregam título de ‘Cidadão Feirense’ ao artesão e poeta de cordel Domingos Santeiro

A noite de ontem na Câmara de Vereadores de Feira de Santana foi do cordel e da cultura popular.

O poeta e artesão Domingos da Paixão ou Domingos Santeiro recebeu o titulo de ‘Cidadao Feirense’ outorgado através de um projeto do vereador Marcos Lima, líder do governo municipal na ‘Casa da Cidadania’.

Presenças representativas do universo cultural e popular de Feira: Cassiano, líder sindicalista e quilombola de São José das Itapororocas, onde reside e trabalha Domingos Santeiro estava com diversos familiares; o poeta e escritor Franklin Maxado; o folheteiro, cordelista, estudioso do cangaço e numismático Jurivaldo Alves, Graça Cordeiro e Rony, do Mercado de Arte;’Seu’ Júlio, cantor, cronista, escritor, ex-ambulante e contador de ‘causos’,além de músicos, professores, intelectuais.

Domingos fez um discurso recheado de versos e muita emoção. Antes foi exibido um vídeo mostrando o local de trabalho e narrando partes da vida dele.