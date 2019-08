Prefeito Colbert Filho preside ato de aposentadoria de 31 servidores públicos de Feira de Santana

Com 37 anos de serviços prestados ao Município, Antônio Barbosa Dutra e Adalgiza Ramos Serafim foram os primeiros, entre os 31 servidores públicos municipais, a assinarem o termo de aposentadoria, em solenidade presidida pelo prefeito Colbert Martins Filho, na manhã desta terça-feira, 20, no auditório do Centro de Cultura Maestro Miro.

Esta honraria ocorre mensalmente, após a publicação dos nomes dos servidores aptos a se aposentarem, numa lista elaborada pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, no Diário Oficial do Município.

Uma vida dedicada a outras vidas

“É o fechamento de um ciclo de uma vida inteira de trabalho, de pessoas que se dedicaram a servir outras pessoas”, disse o prefeito Colbert Filho, ao parabenizar os servidores que se despedem do serviço público, após cumprirem o tempo de serviço exigido pela Legislação Trabalhista.

Também teceram elogios e agradecimentos aos ex-servidores, os secretários Sebastião Cunha (Administração), Pablo Roberto (Prevenção à Violência e do Desenvolvimento Social), Alcione Cedraz (presidente da Previdência Municipal), e Hamilton Ramos (Sindicato dos Servidores Municipais).

Na foto, o Prefeito e a jornalista e professora Lucidalva Oliveira.

Foto: Secom/Antônio Magalhães