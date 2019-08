“Um repórter do futuro no bando de Lampião” é o primeiro romance de Marcondes Araújo; livro foi impresso nos EUA

O jornalista Marcondes Araújo estreou como escritor com o livro “Piolhos de Cobra”.vencedor do XI Prêmio Literário Livraria Asabeça, em 2012, na categoria de contos.

Em 2014 lançou “Jeremias Ladrão-de-Cavalo”, também uma coletânea de contos, editado pelo Museu de Arte Contemporânea (MAC) .

Agora em nova fase, o escritor lança um romance ambientado no cangaço: “Um Repórter Do Futuro No Bando de Lampião’

Narrado por um ‘repórter do futuro’ que infiltrou-se no bando de Lampião na fase em que o ‘Rei do Cangaço’ deixou o sertão de ‘depois do rio São Francisco‘ e veio para a Bahia.

O livro foi impresso nos EUA.

"Um Repórter do Futuro no Bando de Lampião"