Reconsertão enfatiza os vínculos que unem Sertão e Recôncavo”, por Elsimar Pondé

O projeto Reconsertão ocupa o Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), em Feira de Santana, do próximo sábado,(31), a partir das 20 horas.

Este será o segundo show do movimento idealizado pelo cantor, compositor e pesquisador Roberto Mendes, que contará com a cantora e compositora Kareen Mendes como convidada.



A intenção do Reconsertão é enfatizar que os vínculos que unem o Recôncavo e o Sertão são muito mais presentes do que somos capazes de perceber em uma ligeira reflexão a respeito dessas partes tão ricas, diversas, múltiplas da imensa Bahia.



O olhar que prevalece no projeto é o de que muito além dos elementos geográficos e econômicos, o Recôncavo e o Sertão representam “bahias” profundas, criativas e verdadeiras e o Reconsertão pretende consolidar os laços musicais e poéticos destes dois pontos do nosso estado, tão ajuntados e também tão dispersos.



A apresentação do sábado também marca o lançamento da belíssima canção “Longa Estrada”, de autoria de Kareen, que conta com a participação de Roberto Mendes e direção musical do percussionista Bel da Bonita.



Wilson Aragão na Cidade da Cultura

Outra ótima pedida para esta semana é o show do grande cantor e compositor Wilson Aragão, autor da emblemática “Capim Guiné”, em parceria com o Maluco Beleza, Raul Seixas.



Cantoria e Causos é o nome do show que será realizado na Cidade da Cultura na quinta-feira (29), a partir das 21 horas, com couvert artístico de R$ 25,00.



Aragão é baiano de Piritiba, nasceu em 1950 e começou a carreira no final dos anos 70. Nesta empreitada musical ele estará acompanhado pelo violonista Higor Reis.



Lívia Milena na Cúpula do Som

Dona de uma voz marcante, a cantora Lívia Milena vai mostrar em Feira de Santana um repertório que mescla clássicos da MPB e canções de compositores baianos da atualidade, incluindo o feirense Nélio Rosa, que em parceria com o santamarense Márcio Valverde, produziu o álbum Valsas Morenas.

Lívia Milena traz riquezas do cancioneiro popular que marcam sua identidade musical e composições inéditas que integram o repertório de seus dois CDs – Olhos de Pagu (2012) e Valsas Morenas (2019), que podem ser acessados em todas as plataformas digitais.



Feira Coletivo Cultural: 10 anos de transformações

O show “Rock até os Ossos” realizado na sexta passada no espaço Cúpula do Som foi mais um dos eventos promovidos pelo Feira Coletivo Cultural, em parceria com a produtora Banana Atômica, para celebrar a primeira década de história de um grupo que encabeçou ações transformadoras no cenário cultural local.



A principal destas iniciativas é, sem qualquer dúvida, o Festival Feira Noise, um dos eventos mais respeitados e reconhecidos no campo da arte independente em toda região nordeste e, por que não dizer, em todo o Brasil.



Ao longo desta década, foram inúmeras atividades formativas que contribuíram com a inserção de muitos jovens no universo da produção artística da cidade e região e também aguçaram as percepções sobre a importância da construção e consolidação de políticas de incentivo e fomento à cultura.

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e ativista cultural