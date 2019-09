Quinta-feira tem ‘Aberto do Cuca’, evento gratuito com manifestações artísticas de Feira de Santana

A 13ª edição do “Aberto do Cuca” começa a partir das 8h desta quinta-feira,12,e termina depois das 21 horas com um show da sambista Maryzelia.

O ‘Aberto’ é uma mostra, plural e gratuita, de diversas expressões de artes produzidas em Feira de Santana e acontece no Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs), localizado na rua Conselheiro Franco, 66, Centro.

Durante todo o dia serão dezenas de apresentações e atividades nas áreas de artes plásticas, cinema, dança, literatura, música e também teatro.

De acordo com o diretor do Cuca, Aldo Morais, a atividade desenvolvida tem grande valor cultural para a cidade, oferecendo visibilidade às pessoas que fazem arte em Feira de Santana.

Maryzelia, cantora baiana de Feira de Santana atualmente residindo no Rio de Janeiro vem à cidade para o encerramento do evento. O show está marcado para às 21h.

na foto, o performer Juarez em uma das salas do Museu Regional de Arte no Aberto do Cuca ano passado (2018).