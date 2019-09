Valiosa ‘Coleção Inglesa’ do Museu Regional de Arte de Feira está em exposição até o fim do mês

As 31 obras de arte de pintores ingleses contemporâneos que formam a ‘Coleção Inglesa’ do Museu Regional de Arte de Feira de Santana estão exposição até o dia 30 deste mês.

A valiosa coleção foi doada pelo jornalista Assis Chateaubriand (Diários Associados) quando fundou o museu na década de 60 do século passado.

O Museu Regional de Arte (MAP) é hoje administrado diretamente pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Existem mais duas coleções inglesas desse porte e valor no Brasil.

As três juntas já foram expostas em Brasilia em mostra promovida pela Caixa Econômica Federal. Recentemente a ‘Coleção Inglesa’ do MRA ficou em exposição em Salvador.

são 31 obras mas 30 peças, pois uma tela do pintor John Kiki tem duas faces.

nas fotos:

John Kiki. “Jane Avril”. Óleo sobre tela (Double Face). Face 1 – 231 x 205 cm. Michel Vanghan.”Seated Figure” óleo sobre eucatex – 122×122 cm

