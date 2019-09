FLIFS – Feira do Livro de Feira de Santana começa nesta terça na praça Padre Ovídio

Durante seis dias a cidade de Feira de Santana se transforma na Feira dos livros, da arte, da cultura e do encontro com as palavras.

A programação terá início nesta terça-feira (24) e o cenário da Praça Padre Ovídio já foi transformado para acolher um público estimado de 70 mil pessoas.

Numa área de, aproximadamente 4 mil m², 70 stands montados para disponibilizar ao público produtos e serviços de dezenas de editoras, livrarias, bibliotecas e grupos de leitura.

Além dos corredores da Flifs, que servem de “palco” para várias manifestações artísticas, a estrutura do evento na praça também inclui mais quatro espaços para programação: Auditório Julieta Carteado, Arena Rita Brêda, Praça Rodolfo Coelho Cavalcante (Praça do Cordel) e Palco Maryzélia.

Durante toda a semana, o público visitante contará com uma programação gratuita de contações de histórias, apresentações teatrais, apresentações culturais, lançamentos de livros, shows musicais, oficinas, mesas de conversa e palestras.

A Feira do Livro de Feira de Santana (Flifs) se estenderá até a tarde do dia 29 de setembro (domingo).

A cantora Maryzélia encerrará a programação, às 16h30, levando ao palco que recebe o próprio nome, o show “A Dona do Pedaço”.

Confira a Programação Completa

fonte: UEFS