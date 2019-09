Fenatifs 2019 começa nesta terça-feira com atividades no Teatro do Cuca

12ª edição do evento contará com mais de 50 apresentações de grupos de várias partes do Brasil.

De 1º a 12 de outubro, a Cia. Cuca de Teatro realiza a 12ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs) com espetáculos teatrais, circenses, de dança, teatro de animação, contação de histórias, recital de poesias e oficinas, entre outras ações.

As atividades serão realizadas em espaços variados como o Teatro do Cuca, Museu Regional de Arte, Teatro Margarida Ribeiro, Teatro Sesc Centro, Teatro Ângela Oliveira (Maestro Miro), Museu de Arte Contemporânea (MAC), Centro de Artes e Esportes Unificados (Cidade Nova e Jardim Acácia), além de escolas, praças, asilos e orfanatos.

A programação da abertura do Fenatifs 2019 terá o espetáculo “Maiuei – É do meu jeito!”, da Turma do Biribinha (Arapiraca – AL) às 19 horas, no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca).

Logo em seguida haverá a Homenagem Fenatifs, com a instituição do Troféu Cultural Henrique Motté, às 20 horas, e por fim, às 20h30, será realizado o Fala Fenatifs com o tema “O que será de nós?!”. Para ter acesso basta levar 1 kg de alimento estocável.

Com mais de 50 apresentações, de grupos de diversos estados do país, o projeto conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, e tem o intuito de movimentar, valorizar, debater e desenvolver o teatro para a infância e juventude.