O que está acontecendo com o Feiraguay

o que está acontecendo no Feiraguay é uma grande briga política entre duas associações de comerciantes do local.

uma delas foi estimulada, por alguém do governo municipal a serviço do shopping popular, a provocar o ministério público que acatou a ‘denúncia’ e agora fustiga os comerciantes a sairem do local! vejam só..!!

(reproduzo acima a versão que ouvi em uma das ruas do Feiraguay e a foto da obra paralisada da segunda parte da cobertura)

