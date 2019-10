Mestre Bel Pires lança livro sobre capoeira hoje na Grécia

O professor, mestre de Capoeira Angola e historiador Bel Pires está na Europa e lança o livro “Urucungo de Cassange – Um Ensaio sobre o Arco Musical no Espaço Atlântico” nesta sexta-feira (4), às 20 horas (14 horas pelo horário de Brasília), em Atenas, na Grécia.

Bel participa desde o começo da semana de uma série de atividades relacionadas a capoeira em Israel e agora também em território grego, organizadas pelo Contra Mestre Marcelo Finco.

Consagrado como o principal instrumento do conjunto musical da capoeira no Brasil, o berimbau ou urucungo, atravessou o Atlântico juntamente com homens e mulheres capturados para serem comercializados no mercado da escravaria brasileira.

A obra foi editada pela Mondrongo Editora e tem ilustrações do artista plástico Gabriel Ferreira.