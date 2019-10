Prefeitura lança “Memorial da Feira”, um portal sobre a história do município

Feira de Santana passou a contar, desde a segunda-feira, 07, com um veículo de comunicação oficial na internet voltada para o acervo, em vídeos, fotos e documentos, da história do município. Está na rede mundial de computadores o portal Memorial da Feira (www.memorialdafeira.ba.gov.br). O acesso também pode ser feito através do site da administração municipal (www.feiradesantana.ba.gov.br).

Apresentada pelo prefeito Colbert Martins Filho (foto) a jornalistas locais, trata-se de uma ferramenta bastante interativa. As pessoas tanto podem baixar seus conteúdos, livremente, quanto contribuir fornecendo material, devidamente checado, pela equipe responsável pelo portal.

Para o jornalista Marcondes Araújo (foto), coordenador do portal, não há pretensão de ineditismo, muito menos se tornará dispensável a existência de outros projetos que existem sobre a história de Feira de Santana, a partir do portal.

“Todos tem o seu valor. O trabalho da Prefeitura pretende agregar algo ao que já vem sendo feito por outros interessados em preservar a memória da cidade, cada um com seus diferenciais, presentes em diversos canais de comunicação”