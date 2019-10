Colbert transmitiu o cargo de Prefeito de Feira a José Carneiro e sugeriu que ele homenageie Irmã Dulce com o projeto de uma estátua

Cumprindo os trâmites constitucionais e em clima democrático, Colbert Filho transmitiu o cargo de prefeito para o presidente da Câmara, José Carneiro, sugerindo ao chefe interino do Executivo que encaminhe à Câmara Municipal um projeto que homenageia Irmã Dulce, colocando uma estátua da santa baiana, no bairro que leva o seu nome.

O Prefeito de Feira vai participar, domingo, da solenidade de canonização de Irmã Dulce, no Vaticano.

Com quatro mandatos no legislativo feirense, José Carneiro será substituído na Presidência da Câmara Municipal pelo vereador Alberto Nery. Ambos ocuparão interinamente os cargos respectivos até a volta do prefeito licenciado, no dia 17.

Carneiro assumiu a Prefeitura da maior cidade do interior baiano prometendo “acertar o máximo possível para honrar o seu mandato”, que segundo o prefeito em exercício será marcado “por algumas deliberações que o diferenciem em nossa passagem à frente da Prefeitura de Feira de Santana”, disse.

O ato contou com as presenças de vereadores e secretários municipais, sendo presidido pelo procurador geral do Município, Cleudson Santos Almeida.