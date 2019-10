‘Nós queremos que o governador encare Feira com a importância que Feira de Santana tem’, diz Colbert ao cobrar investimentos no Aeroporto

“Por que tem dinheiro para o Aeroporto de Bom Jesus da Lapa e não tem para Feira de Santana?”, pergunta o prefeito de Feira, Colbert Martins Filho em um vídeo direcionado para o aeroporto de Feira de Santana e Governo da Bahia.

Ele comparou também com Vitória da Conquista onde 32 mil pessoas, disse, se movimentaram no aeroporto.

“E Feira de Santana que é uma cidade muito maior do que Conquista, tem uma região muito maior do que Conquista, mas parece que o governo do estado não tem o menor interesse…faltar dinheiro, não falta…”, cobrou o Prefeito de Feira.

Veja o vídeo completo: