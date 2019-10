Professor Teomar responde ao prof. Dagoberto: “para colocar em igualdade existem os bônus”

Para colocar em igualdade existem os BÔNUS. O discordante não leu todos os três artigos. Um grande pensador americano, contemporâneo, negro, Thomas Sowell , contesta com dados e argumentos os benefícios que a política de cotas teria trazido às minorias no mundo. Uma boa e esclarecedora leitura é – Ação Afirmativa ao Redor do Mundo: Um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais. Thomas Sowell.

Como dito nos artigos, eles formam o conjunto do meu pensamento sobre o tema, considero a COTA indispensável para que tem deficiência permanente.

BÔNUS corrige deficiência temporária. MÉRITO é prêmio pela dedicação, esforço, trabalho.

Os alunos do Helyos aceitos COM BOLSAS em excelentes universidades no exterior fazem, em geral, pontuação acima de 95% em exames internacionais rigorosos como SAT, TOEFL etc. Portanto trata-se de mérito, puro e simples.

Professor Teomar Soledade é físico, professor e diretor do Colégio Helyos

