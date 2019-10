Rui Costa vê condições “reais e concretas” para Zé Neto ser eleito Prefeito de Feira de Santana

O governador Rui Costa afirmou, no 7° Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, que começou ontem, em Salvador, que as condições do PT eleger o deputado federal Zé Neto prefeito de Feira de Santana, nas eleições do ano que vem, pela primeira vez na história, são “reais e muito concretas”.

“Está aqui Zé Neto, de Feira de Santana. Vitória da Conquista a gente já administrou, Camaçari a gente já administrou, mas Feira de Santana as condições são reais e muito concretas da gente administrar pela primeira vez”, afirmou Rui, que estava ao lado do senador Jaques Wagner, dos deputados Zé Neto e Robinson Almeida.

Na plateia, formada por militantes de todo estado que lotaram o auditório da Faculdade de Arquitetura da UFBA, a presidenta municipal do PT de Feira, Ivannide Santa Bárbara, comentou a declaração do governador.

“Com essa avaliação do governador, que é um cara que tem experiência na caminhada, na disputa e é nosso principal líder político, no estado, ao lado do senador Jaques Wagner, isso só nos dá a certeza de que estávamos certos em lançar a pré candidatura do companheiro Zé Neto, três, quatro meses atras, e que devemos trabalhar ainda mais pra consolidar isso“, asseverou.