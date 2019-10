Jornalista adota outro sobrenome e estreia como escritor de ficção: “Segredos do Planalto”, de Glauco Monteiro

O jornalista Glauco Wanderley é um reconhecido profissional de imprensa em Feira de Santana, com atuações em diversos veículos de comunicação, como a Tv Subaé e o jornal A Tarde.

Sua estreia na literatura é com o livro “Segredos do Planalto” , uma obra de ficção que está disponível para compra no site da Amazon. E como escritor, Glauco adotou o sobrenome Monteiro.

É meu primeiro sobrenome. No jornalismo sempre usei Wanderley, para obedecer a norma padrão. Mas esteticamente prefiro Monteiro e como escritor não há razão para me prender à norma”, diz.

A obra tem como personagens centrais os membros da família Bonamigo: Jairo, presidente da República em busca da reeleição e sua filha Valéria.

Ela é responsável pela comunicação do pai. Focando em mídia digital conseguiu elegê-lo, contra todas as previsões, usando e abusando de fake news.

Valéria porém, guarda um segredo que pode arruinar a credibilidade de Jairo e botar tudo a perder. Um segredo que precisa esconder sobretudo do adversário com quem convive de perto, o candidato a vice-presidente, João Félix.

Deputado pelo Rio Grande do Sul e líder religioso, ele também se apresenta como Apóstolo João e afirma ser ex-gay. É o ambicioso fundador da igreja pentecostal Deus é Mais. Como homem forte no primeiro mandato, ele quer consolidar a influência sobre Jairo, enfrentando a resistência de Valéria.

Glauco informa no prefácio que a eleição de 2018 que levou Jair Bolsonaro ao poder é uma fonte de inspiração do livro, mas ressalva que a política é só pano de fundo. “A história é sobre as pessoas, suas motivações, ações e as consequências que geram, sobretudo para elas mesmas”, sinaliza.

Questões relacionadas à produção de notícias também são tratadas no livro.

“Há muito tempo o jornalismo vem sendo atacado por políticos profissionais e militantes. O ataque começou quando a esquerda estava no poder e agravou-se com a ascensão da direita. A estratégia de minar a confiança no jornalismo profissional foi um marco da última eleição presidencial e também consta das táticas eleitorais empregadas na história ficcional que contei”, diz o jornalista.

Segredos do Planalto está disponível inicialmente apenas em formato digital mas o autor promete uma edição impressa em papel. “Há muitos leitores, inclusive jovens, que não se adaptam à tela em leituras longas”.

A Amazon permite a aquisição das obras em aplicativos Kindle para celular ou no aparelho de mesmo nome, mais parecido com um livro comum. E também oferece uma amostra do texto para avaliação, sem precisar comprar. “Basta entrar no site da empresa e digitar o nome do livro no campo de busca”, orienta o autor.