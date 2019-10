Poeta Nívia Maria recebe o Selo João Ubaldo Ribeiro em Salvador nesta terça-feira

A poeta Nívia Maria Vasconcellos recebe o Selo João Ubaldo Ribeiro – um dos mais importantes prêmios da literatura baiana.

O prêmio literário é promovido pela prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos (FGM). O evento de lançamento das obras contempladas ocorrerá nesta terça-feira (22), no auditório da nova sede da FGM e no espaço Nilda Spencer, localizada na Rua do Couro, s/n, Barroquinha, em Salvador, onde ocorrerá distribuição de exemplares dos livros selecionados e os autógrafos dos autores premiados.

O Selo visa valorizar escritores e escritoras que morem em Salvador, resgatando a tradição em lançar grandes obras que exaltam a cultura baiana e brasileira.

“Estou morando em Salvador há 5 anos, vim para concluir o meu doutorado em Literatura na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e acabei me instalando aqui por causa do trabalho, mas estou sempre em Feira de Santana e levarei Feira comigo aonde eu for, meu coração permanece lá, é a minha base, é onde estão meus familiares e muitas de minhas amizades”, comentou Nívia Mª. Vasconcellos.

Durante o evento, Nívia lançará a novela “A paixão dos suicidas”, selecionada na categoria livre. Haverá também livros nas categorias drama, crônica, poesia, novela, conto, romance, conto infantil e HQ, dos autores Luciana Comin, Gilka Bandeira, Marcus Vínicius Rodrigues, Adelice Sousa, Antônio Farias, Carla Bittencourt e Marcelo Lima, que também é feirense

fonte: Culturasss