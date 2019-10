Empresas de ônibus em Feira suspendem propaganda com imagem do ministro Moro; mas em Salvador ela continua

As concessionárias de transporte coletivo em Feira de Santana suspenderam a veiculação de propaganda nas traseiras dos ônibus locais (foto) que continha a imagem do ministro da Justiça, Sérgio Moro, autor do pacote anti-crime em tramitação no Congresso Nacional.

A peça, assinada por um ‘Movimento Cidadania Feirense’ , deveria circular por uma quinzena, mas foram suspensas em apenas dois dias de veiculação através da agência de propaganda ‘Maria João’ responsável pela. negociação dos espaços.

Até agora não há uma justificativa oficial das empresas e nem da agência para a suspensão da veiculação.

O mesmo tipo de propaganda, no entanto, continua circulando nos ômibus da capital, com prazo de encerramento somente em novembro.

Por que em Salvador pode e em Feira não pode?