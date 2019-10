‘Portal Memorial da Feira’ exibe vídeo raro com a feira do gado no lugar onde hoje é a praça do Nordestino

Um vídeo raríssimo, mostrando o antigo Campo do Gado de Feira de Santana, quando ainda funcionava na atual Praça do Nordestino, é a mais recente postagem no portal Memorial da Feira, mantido pela Prefeitura, através da Secretaria de Comunicação Social.

O vídeo mostra imagens de vaqueiros tangendo bois, e a cena forte do abate de uma rês no matadouro, com um golpe certeiro de peixeira desferido no pescoço do animal por um exímio magarefe.

As cenas foram filmadas em 1927 pelo aviador e explorador alemão Gunther Plüschow, e faz parte de um documentário sobre a visita dele à Bahia, mostrando também imagens do município de Maragogipe.

Para visualizar basta acessar o portal Memorial da Feira

http://www.memorialdafeira.ba.gov.br/

e na parte inferior do site clicar na seção “Relíquias da Feira”.