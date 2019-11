“No Brasil se tributa pouco quem ganha muito. Não pode ser assim.”, por Zé Neto

Na última quarta (30/10), participei da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da qual sou membro titular, que tem o importante papel de analisar projetos e proposições que afetam a nossa economia, do Micro ao Macroeconômico.

Essa Comissão tem o relevante papel, em trazer para o Setor Produtivo a condição de suscitar desenvolvimento para a economia, conciliando os interesses entre os trabalhadores e os empresários para atingir um sistema econômico mais produtivo, nacionalizado e estável.

Quanto ao incentivo fiscal, acredito que deva ser racional, priorizando as demandas econômicas e produtivas de cada região brasileira. Pois, enquanto houver essa enorme tributação no país, não tenho nenhuma objeção quanto a dar ao Setor Produtivo incentivo, gerando: emprego, renda e desenvolvimento na Economia Regional.

Mas, temos que compreender a realidade e necessidade de cada Estado, especialmente os do Norte e Nordeste. O Brasil é um país continental e com muita diversidade econômica, geográfica e cultural.

A respeito do atual sistema tributário regressivo existente no país, cria condições para que os mais ricos se beneficiem e os mais pobres paguem uma conta que não merecem e nem ajuda a economia a rodar com mais lastro de consumo.

No Brasil se tributa pouco quem ganha muito, não pode ser assim.

O sistema precisa ser justo, quem ganha menos deve pagar menos e quem ganha mais pagar mais, de forma progressiva como acontece nas economias modernas do mundo.

Entretanto, por estar preocupado com os rumos da Economia Nacional, promoverei um grande Seminário sobre os principais agentes que movem essa engrenagem: Fomento, Investimento Público e Prós e Contras da Abertura Econômica de Mercado.

O evento será realizado este mês e tem como objetivo alertar os poderes executivo e legislativo, por meio de relatórios, propostas e reivindicações do setor produtivo , sobre os principais problemas que afetam o desenvolvimento Interno do país, como: Produtividade, valorização do Capital Nacional, Indústria Nacional e Investimento Público, especialmente nas áreas de infraestrutura e construção civil.

Zé Neto é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores