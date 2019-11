Inscrições para o processo seletivo do REDA na Bahia foram prorrogadas até o dia 17

Foi prorrogado até o dia 17 o prazo das inscrições para o processo seletivo, sob o Regime de Direito Administrativo da Bahia (REDA), para professores da rede estadual de ensino.

São ofertadas 2.491 vagas para a função temporária de Professor Padrão P – Grau III, com carga horária 20 horas semanais. As vagas são direcionadas para todo o Estado e englobam os municípios componentes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Os candidatos devem ter formação de nível superior em Licenciatura Plena. As inscrições são realizadas, exclusivamente pela Internet, no site www.selecao.uneb.br/ educbasicasec.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, no dia 8 de dezembro, com aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatória e classificatória. Os locais e horários das aplicações das provas serão divulgados no Cartão de Identificação do Candidato, que será disponibilizado no site até o dia 4 de dezembro.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, a contar da data da publicação da homologação, podendo antes de esgotado este prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso do Secretário da Educação do Estado da Bahia.