‘Baiana Bossa’ é atração da ‘Seriguela’ neste fim de semana em Feira de Santana

Quem ainda não viu o show “Chega de Saudade” do grupo Baiana Bossa, terá a oportunidade de ver nesta sexta-feira (08) e sábado (09), às 20h, na Seriguela Petiscaria.

Essa é a última temporada do grupo em Feira de Santana com este show em homenagem ao também baiano João Gilberto, que faleceu este ano. Os ingressos podem ser adquiridos do local por R$20 ou através do WhatsApp 75992641507.

No repertório, a Baiana Bossa traz também canções de Tom Jobim, Dolores Duran, Carlos Lyra, Chico Buarque, Caetano Veloso, Cartola, Nelson Cavaquinho, João Bosco, Gilberto Gil, Dominguinhos, Gonzaga e outros renomados compositores da música brasileira, artistas que beberam da mesma fonte do homenageado.

Com a marca da atriz e cantora Lorena Porto (foto) que dá sempre uma nova textura interpretativa, a banda possui portfólio bastante expressivo, com passagem por diversos espaços cobiçados, a exemplo da inauguração do atual Cajueiro Convenções (antigo Clube de Campo Cajueiro) e do edifício Palácio de Buckingham, empreendimento imobiliário de alto padrão também em Feira de Santana.

Essa curta temporada tem a realização do Culturasss em parceria com xs empresárixs Flávia Caribé e Mauro Pithon.