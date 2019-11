Coelba dispõe de 23 milhões de reais para investir em projetos de geração de energia solar na Bahia

A Coelba acaba de lançar Chamada Pública para a seleção de projetos voltados para a melhoria das instalações elétricas e geração com fonte incentivada (solar fotovoltaica) para indústrias, comércio e serviços, prédios do poder público e do serviço público, além de áreas comuns de condomínios residenciais. Também é permitida a melhoria das instalações de Iluminação Pública.

A Chamada Pública é realizada por meio do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os interessados devem apresentar as propostas seguindo os critérios técnicos e comerciais definidos no edital da chamada, disponível na página da distribuidora (www.coelba.com.br).

Para essa chamada, foram disponibilizados R$ 4 milhões para os projetos do Poder Público, R$ 10 milhões para a indústria, R$ 4 milhões para comércio e serviço e serviço público, R$ 2 milhões para condomínios residenciais (áreas comuns) e R$ 3 milhões para iluminação pública.

O prazo para esclarecer as dúvidas, por meio do portal da Chamada Pública, disponível no site da Coelba, vai até o dia 12 de dezembro e o recebimento das propostas de projeto, também por meio digital, será encerrado dia 19 de dezembro, quando será concluída a 1ª fase do processo. Para consultar o documento, acesse o site da Coelba e procure o banner “Chamada Pública de Eficiência Energética.

fonte:Coelba