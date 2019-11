Secretaria de Saúde explica que alugou galpão e que não tem superfaturamento “insinuado” pelo Blog da Feira

Em nota enviada ao Blog da Feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana explica que alugou um galpão no bairro do Papagaio no valor de cinco mil setecentos e quarenta um reais e que nota publicada no BF “insinuou” superfaturamento.

Leia a nota da Secretaria na íntegra:

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público prestar esclarecimento a sociedade quanto a publicação de notícia veiculada no Blog da Feira que insinua superfaturamento no aluguel de imóvel utilizado como depósito para o arquivo municipal.

O imóvel em questão trata-se não de uma casa, como divulgado, mas de um galpão de grande porte. São 540 metros quadrados de área construída.

O local abriga o Arquivo Morto da Secretaria de Saúde, mas é também utilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Administração.

No local também são realizados reparos de equipamentos municipais, especialmente.

Funciona também como depósito para o setor de bens inservíveis da Prefeitura e que aguardam leilão público.

O imóvel é alugado no valor de R$ 5.741,00. O contrato passou por avaliação venal, cumprindo todos os protocolos exigidos pela lei.

Pesquisas e avaliações são feitas sempre no término do contrato e o local apresenta o melhor custo-benefício.

Inclusive houve desvalorização com o passar dos anos, em comparação com a primeira avaliação venal em 2014.

Como entidade que tem por princípios rígidos a transparência e a publicidade dos seus atos, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde se encontra a disposição para demais esclarecimentos.