Livro ‘Poesia, Arte & Vida’ será lançado em Berimbau em noite de autógrafos

Compartilhar sentimentos, impressões e reflexões do cotidiano é a proposta de estudantes do Colégio Millenium ao escreverem o livro “Poesia, Arte & Vida”.

Inédita, a obra será lançada durante o Encontro de Cultura e Arte da escola, ECART.COM nesta sexta-feira (22/11), a partir das 18h, no foyer do Millenium, em Conceição do Jacuípe, a popular Berimbau.

“Olhando pela Janela”, “Rio de Vida, “Até o último suspiro”, “Quem sou Eu?”, “Nordeste: mar de óleo”, “Redes (anti) sociais”, “Até quando?” e “Seja Livre” são alguns dos 57 textos que compõem esta antologia, resultado das aulas de Redação e Literatura, e mostram a versatilidade dos discentes autores em lidar tanto com o gênero textual quanto com os temas ligados à vida para além dos muros da escola”, avalia o organizador da obra professor Danilo Guerra.

Para a coordenadora pedagógica do Ensino Médio, Lucidalva Boaventura, que assina o prefácio de “Poesia, Arte & Vida”, esta é uma versão primeira de uma obra cheia de esperança. “Um livro para sentir… O mundo é tão vasto, alçaremos voos mais longos desde sempre”. “A leitura desta obra nos aproxima do amor e este amor transforma dificuldades em vitórias”, completou Edneuza Ribeiro de Almeida, diretora da instituição, carinhosamente chamada pela comunidade escolar de Pró Neuzinha, que no livro escreveu uma mensagem direcionada ao coração dos escritores e leitores.

E é com essa sensação de desafios superados, que a estudante Débora Cerqueira, apaixonada por filmes, séries e livros, está concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental. É ela que assina a capa desta obra recheada de sofisticadas referências literárias como a pena, que por tanto tempo serviu a grandes escritores da humanidade. Na capa deste livro, a pena é “símbolo da escrita precisa e os pássaros que abrem as asas da liberdade” criativa e alçam voos rasantes em busca de novos horizontes.

Programação:

Além do lançamento do livro, na programação do ECART.COM também consta exposições de artes plásticas, fotografia e poesias concretas; show autoral dos estudantes, recital de poesias, apresentações de canto coral, coreografia e da Farmácia Literária. Tudo isto é fruto do talento e da criatividade dos estudantes que são bem orientados pela equipe docente.

“Através do processo criativo eles são capazes de alfabetizar o olhar para novos horizontes em suas leituras de mundo e das palavras”, afirmou a professora Fabiana Mariano, que compõe a Comissão de Revisão da Obra. “São almas expostas em palavras”, completou a pró Ionara França, também da equipe revisora. “Estou empolgado”, reafirmou o professor artista Clemente.

Por isso, “nossos sinceros agradecimentos à gestão da professora Neuzinha, nossa coordenadora pedagógica geral, professora Rosângela Almeida e aos nossos professores que, incessantemente, buscam a excelência para nossa escola”, concluiu Boaventura. A editoração é uma produção independente da Design by Somar + Propaganda. Os interessados poderão adquirir o livro pelo valor simbólico de R$ 20,00.