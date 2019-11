‘No tempo do restaurante Lagoa Grande’, por Adilson Simas

por Adilson Simas*

Vice-prefeito, José Raimundo de Azevedo (foto) se desligou dos vereadores dissidentes do MDB, retomou o diálogo com o prefeito Colbert Martins, e logo voltou a assumir a prefeitura interinamente, depois de um ano e sete meses de jejum.

A transmissão do cargo foi na manhã de uma segunda-feira, 16 de fevereiro de 1981, e ele ficou no comando do Poder Executivo até a terça-feira, dia 24.

Mesmo no exercício do mais alto cargo, o professor preservou seus hábitos e no sábado, 21, como bom dançarino, estava na boate do restaurante Lagoa Grande, do comunista e secretário municipal, Humberto Mascarenhas.

Merecendo os olhares de todos, o professor e Prefeito interino, dançou novos e antigos boleros ao som do saxofone do saudoso Bebé Coleira.

Numa das mesas, admirando a cena, o também secretário Armando Menezes (de Finanças) diz a outro secretário, Celso Daltro, de Administração:

– Além de deixar o coral dos dissidentes, o Zé voltou a se afinar com a nossa orquestra…

Adilson Simas é jornalista, editor do blog Por Simas