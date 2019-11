Roça Sound com o novo disco ‘Tabaréu Moderno’ neste domingo no Feira Noise

Foto: Duane Carvalho

O Roça Sound se apresenta no Feira Noise Festival, em .Feira de Santana, neste domingo, 24, dividindo o palco com nomes como Larissa Luz, Giovani Cidreira, Zimbra, Potyguara Bardo e JULI.

“Tabaréu Moderno” é o terceiro disco do grupo Roça Sound. Lançado no último dia 15, o novo álbum estava sendo esperado pelo público que acompanha o trabalho dos feirenses desde “Você Aguenta Quantos Rounds?”, de 2014.

Formado por NickAmaro (DJ/ MC), Paulo Bala (MC), Dom Maths (MC) e o dançarino Edy Murphy, o Roça Sound explora sonoridades que vão desde a Cultura Nordestina, Rap, Dembow, Reggae, e o DanceHall, tendo o suingue como sua marca principal.

Em “Tabaréu Moderno”, trazem nove faixas autorais e inéditas, com as participações da Orquestra Reggae de Cachoeira, Quixabeira da Matinha, Bel da Bonita e Rogerinho Ferrer, Gilmar Araújo, Nana Oliveira e Filipe Azevedo, além de Dionorina, figuras ilustres que representam a música produzida no interior baiano.

“O foco desse disco era colocar referências do interior, que já são referências nossas antes de tudo isso acontecer, antes do Roça Sound se consolidar enquanto uma banda”, explica NickAmaro.

A expressão “Tabaréu”, que no dicionário se refere à “matuto, jeca-tatu, capiau”, é bastante utilizada no linguajar interiorano. “Queremos mostrar a música que acontece no interior, nessa parte da Bahia que não é tão turística quanto o litoral, nos conectar com essa nova linguagem mundial eletrônica. Tanto que o novo disco tem muito essa linguagem orgânica com beats eletrônicos, por isso o nome ‘Tabaréu Moderno’”, descreve o DJ e MC.

O disco conta ainda com uma identidade visual desenvolvida pelo premiado artista Gilmar Machado, conhecido como “Cartunista das Cavernas”.

Ouça “Tabaréu Moderno” (2019)