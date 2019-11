Entrevista – Professor Ivamberg Lima, gestor do Núcleo Territorial de Educação (NTE-19) em Feira de Santana

O professor Ivamberg Lima é o gestor do NTE 19 – Núcleo Territorial de Educação do Portal do Sertão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em Feira de Santana. Mestre em Gestão e Tecnologia Aplicadas a Educação, ele possui Graduação em Odontologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Licenciatura em Biologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi Gestor do Colégio Estadual General Osório em Feira de Santana e do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano, na mesma cidade. Recebeu o Prêmio Selo Ouro de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

As perguntas desta entrevista foram elaboradas pela jornalista e professora Lucidalva Oliveira.

Quais os avanços e inovações trazidos pelo governo Rui Costa para a Educação na Bahia, Feira de Santana e região?

Nesse novo mandato o Governador Ruy Costa tem colocado a educação como uma das principais, senão, a principal área de investimento, com foco no aumento da qualidade. Assim, tanto a estrutura física, de muitas unidades escolares, está sendo recuperada, como também tem-se investido na formação continuadas dos profissionais da educação. Esta última ação está a cargo do Instituto Anísio Teixeira (IAT) que foi revigorado e vem desenvolvendo um excelente trabalho na formação continuada dos gestores e coordenadores pedagógicos do Estado da Bahia. Aqui, na cidade de Feira de Santana, quase a metade de todas as escolas está passando por reforma e todos os diretores e coordenadores pedagógicos estão em formação continuada.

Tem sido foco do governo do estado aumentar o IDED( Índice que marca a eficiência das Escolas com relação a aprendizagem). A prova SABE é mais um instrumento. Como o senhor avalia esses índices nas Escolas Estaduais coordenadas pelo NTE 19?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é formado pela proficiência das disciplinas de Português e Matemática (obtida pela realização da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB) e pela taxa de reprovação dos alunos. Esse número obtido pela multiplicação direta dessas taxas, embora nem sempre reflita como está a qualidade de nosso educação, nos sugere mudanças. A Rede Estadual de Educação da Bahia, com base no IDEB 2007, precisa melhorar seus números. Não somos os piores em proficiência, contudo, ainda reprovamos muito.

Assim, algumas medidas foram tomadas para melhorar o desempenho dos nosso educandos. Uma delas foi o Sistema de Avaliação Baiano de Educação – SABE, que propôs atividades diagnósticas, de apoio e avaliativas que nortearam o trabalho dos professores no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. O + Estudo é uma outra medida na qual os alunos que apresentam um nível de conhecimento mais elevados nas disciplinas de português e matemáticas são estimulados a serem monitores dos colegas que necessitam de maior reforço nos conteúdos dessas disciplinas. Associado a estas, temos a recuperação paralela que, ao longo do ano e através de atividades de reforço, desenvolve um trabalho de revisita aos conteúdos nos quais os alunos apresentarem maiores dificuldades. Com o trabalho realizado durante este ano de 2019, esperamos, no NTE 19 e em toda Bahia, melhoria no nosso IDEB.

O senhor diria que diante do que está sendo proposto, espera- se uma mudança no perfil do professor, do educador da Rede Estadual? Qual seria?

Neste ano de 2019 tivemos uma grande ganho na nossa Rede Estadual de Educação com a chegada dos coordenadores pedagógicos. Hoje, a grande maioria das nossas escolas tem um desses profissionais em seus quadros. Com isso, o planejamento e execução de todas as atividades de cunho pedagógicos tiveram ganho em qualidade. Assim o trabalho conjunto de professores e coordenadores, contribui mutuamente para o desenvolvimento de suas práxis, e leva melhoria da aprendizagem de nossos discentes.

O desencontro de Informações acerca da Eleição para Gestor tem deixado muitos gestores insatisfeitos. Como se dará o processo? Acontece ainda este ano, ou somente em Março de 2020?

Quanto a eleição de gestores acontecerá no próximo ano, provavelmente no primeiro semestre. Contudo, para que o professor possa se candidatar a vaga de diretor ou vice-diretor e necessário que seja certificado. Nesse sentido, foi publicado no Diário Oficial da Bahia no dia 15 de novembro de 2019 a Portaria 855 de 2019 que torna pública a abertura das inscrições para a certificação. Os interessados terão do dia 18 ao dia 22 de novembro do correte ano para se inscreverem no endereço eletrônico http://www/http://www.certificacaodeges

tores.educacao.ba.gov.br.

Como se dará a terceirização da Gestão Escolar já anunciada pelo governo do estado? Já tem data para as empresas começarem a atuar? Até onde vai, portanto a autonomia do gestor escolar?

Em se tratando de Organização Social para apoiar os processos de suporte administrativo de Unidades de Ensino da Rede de Educação do Estado da Bahia, existe um grupo de trabalho se debruçando sobe a proposta. Contudo, não há a menor possibilidade de retirada de autonomia da gestão escolar.