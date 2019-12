“Segredos do Planalto” será lançado em Feira no próximo dia 11, na Seriguela Petiscaria

O jornalista Glauco Wanderley lança na próxima quarta-feira (11), em Feira de Santana, no Seriguela Petiscaria, a partir das 19 horas, o livro de ficção “Segredos do Planalto”.

A obra tem como personagens centrais os membros da família Bonamigo e foi inspirada na eleição de 2018, que levou Jair Bolsonaro ao poder.

A trama gira em torno de Jairo, presidente da República em busca da reeleição, e sua filha Valéria, responsável pela comunicação do pai. Focando em mídia digital, conseguiu elegê-lo contra todas as previsões, usando e abusando de fake news. Valéria, porém, guarda um segredo que pode arruinar a credibilidade de Jairo e botar tudo a perder. Um segredo que precisa esconder sobretudo do adversário com quem convive de perto, o candidato a vice-presidente, João Félix.

Deputado pelo Rio Grande do Sul e líder religioso, ele também se apresenta como Apóstolo João e afirma ser ex-gay. É o ambicioso fundador da igreja pentecostal Deus é Mais. Como homem forte no primeiro mandato, ele quer consolidar a influência sobre Jairo, enfrentando a resistência de Valéria.

O autor conta no prefácio que, apesar da inspiração ter sido a eleição do ano passado, a política é apenas pano de fundo. “A história é sobre as pessoas, suas motivações, ações e as consequências que geram, sobretudo para elas mesmas”, sinaliza.

Por mais de 20 anos, o jornalista Glauco Wanderley atuou profissionalmente com muito destaque em diversos veículos de comunicação de Feira de Santana, entre eles TV Subaé, jornais A Tarde, Tribuna Feirense, Feira Hoje e Rádio Subaé. Atualmente, ele reside no Rio de Janeiro, mas mantém fortes laços com Feira.