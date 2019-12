Marlede em Brasília participa de debate na CTB sobre eleições municipais em 2020

A presidenta da APLB de Feira de Santana participa neste sábado,dia14, do segundo e último dia do Conselho Nacional da CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – Brasília – DF..

Em debate: Plano de Ação, Resistência e Luta.*

*1. Defesa da Democracia*

*2. Defesa da Soberania Nacional*

*3. Defesa do Artigo 8° da Unicidade Sindical*

*4. Pela Valorização do Trabalho*

*5. Contra a Precarização do Trabalho*

*6. Pelo Desenvolvimento Nacional*

*7. Defesa do projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário.*

*8. Campanha de Sindicalização*

*9. Conscientização e politização*

*10. Defesa dos serviços públicos*

*11. Reforçar a Federaçào Sindical Mundial*

*12. Administracão financeira e Gestão Sindical*

*13. Formação*

*14. Unidade e Solidariedade*

*15. Interagir com as tecnologias.*

*16. Censo sindical*

*17. Aperfeiçoar a gestão*

*18. Plataforma EAD Sindical da CTB*

*19. Rede de Comunicação*

*20. Os trabalhadores e as eleições municipais de 2020.*