Motoristas do aplicativo Uber em Feira de Santana realizaram hoje no final da manhã para início da tarde uma manifestação defronte à Prefeitura de Feira de Santana, em luto pelos colegas assassinados em Salvador no último final de semana.

Os veículos ficaram estacionados defronte ao Paço Municipal, na avenida Getúlio Vargas depois de terem percorrido diversas ruas do centro da cidade.