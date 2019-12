Residência médica do ‘Hospital Geral Clériston Andrade’ duplica o número de vagas

O HGCA é um hospital de Ensino desde 1991 e também universitário por possuir convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

A formação de residentes no Clériston Andrade teve início em 1991, com as residências em Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia-geral, Ginecologia e Obstetrícia.

Com a o credenciamento do Hospital Clériston Andrade para programas de Ortopedia e Medicina Intensiva pela comissão do Ministério da Saúde, o número de vagas, que era de 8 dobra para 16 vagas, sendo 6 para Clinica Médica, 4 para Ortopedia, 4 para Cirurgia básica e geral e 2 para Medicina Intensiva.

A visita da Comissão Nacional de Residência Médica foi realizada à unidade no dia 29 de novembro.

*Fonte: ASCOM/HGCA*