Colbert tem pressa e quer BRT em operação nos próximos meses

Colbert Filho sabe que é melhor o BRT funcionando, mesmo que parcialmente, um ‘puxadinho’, do que ficar ostensivamente parado e servindo de chacota sobre o planejamento do governo de Jose Ronaldo que ele herda e honra.

Por isso o ano começou com declarações de representante da empresa e do prefeito do Município nos levando a crer que algumas estações e alguns ônibus desse sistema possam circular neste primeiro trimestre: a previsão foi do próprio prefeito Colbert Filho registrada no site www.acordacidade.com.br

“O sistema funcionará por etapas e será equipado aos poucos, até chegar ao seu pleno funcionamento”

O tema da mobilidade é um dos mais preementes para cidades em explosão urbana, perfil no qual Feira de Santana está incluída. Neste ano eleitoral o BRT vai ocupar lugar central na campanha política que, levemente, já começou. Colbert é ‘candidato natural’ à reeleição.