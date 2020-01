Jornalista Girlânio Guirra vai relançar o livro “A Divina Comédia da Micareta”

O livro que obteve um grande sucesso no meio artístico baiano no início de 2000, voltará com uma nova roupagem e alguns trechos inéditos.

“A Divina Comédia da Micareta”, do jornalista Girlânio Guirra, aborda a primeira Micareta do Brasil, a “Micareme Feirense” e o início da música baiana por um jovem casal de tietes que querem chegar a concentração de trios e blocos, e a cada passo dado por eles, a narrativa traz trechos de músicas que fizeram a história do Axé Music no mundo.

A fobica, trios elétricos, carros de apoio e camarotes ganham vida ao longo do percurso.

Um conto que rendeu muitos elogios de celebridades e personalidades do show business na época de seu lançamento, a exemplo de Luiz Caldas, Mano Goes, Laurinha Arantes, Durval Lelis, Djalma Oliveira, Wilson Marques, Milton Menezes, Beto Jamaica, Sara Jane, entre outros.

Diz o autor: “o relançamento do livro com uma nova roupagem se dá após pedidos de alguns amigos e colegas de profissão”.