Galinha d’água comum se reproduz e fica mansa na Lagoa do Geladinho em Feira de Santana

A galinha d’água comum, um dos mais belos pássaros do Parque Erivaldo Cerqueira, equipamento mantido pela Prefeitura, a cada geração se mostra mais acostumada com a presença e proximidade dos visitantes e não mais se assusta. Antes mostrava arredias para com os visitantes.

A sua beleza é singular e se destaca entre as aves que moram no parque, com destaque para o escudo vermelho na sua face e a cor escura. Não raro, ouve-se o belo canto, que ecoa pelos quatro cantos do equipamento.

É comum vê-las cruzar o lago de um lado para o outro rápida e elegantemente – mesmo que as suas patas não tenham as características de nadadeiras aparentes, os dedos são longos e finos, mais adaptados para caminhar em terrenos lamacentos.

Mas a pele expande-se dos seus dedos quando nada – abre-se quando joga as patas para trás, “empurrando-a” para a frente, e fecha-se quando são jogadas para a frente.

Como muitas outras aves do parque, costuma dividir – às vezes disputa com os patos – a comida dispensada pelos visitantes. Para tanto, caminha ou corre sobre as plantas aquáticas, estrelando um espetáculo gracioso para crianças e adultos.

Com a chegada da Primavera ficou comum vir pintos pretos seguindo a mãe na busca de comida sobre a vegetação aquática ou mesmo mais distante da lagoa, à procura de restos de alimentos deixados sob as árvores pelos visitantes.

Ao menor sinal de perigo, mesmo que seja involuntariamente pelas crianças, a família corre em busca de local seguro, às margens ou dentro da lagoa, ou nos seus ninhos.

O Parque da Lagoa Erivaldo Cerqueira fica localizado às margens da avenida José Falcão, no bairro Baraúnas. As visitas ao equipamento mantido pelo Governo do prefeito Colbert Martins Filho podem ser feitas todos os dias da semana – exceto na segunda-feira, quando fecha para limpeza geral e manutenção.

fonte:Secom/PMFS