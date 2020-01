Também teve lavagem nesta quinta-feira em São Gonçalo dos Campos

Em São Gonçalo dos Campos, a 20km de Feira de Santana, como em Salvador, também teve lavagem nesta quinta-feira na igreja matriz do padroeiro do município, São Gonçalo do Amarante.

O cortejo percorreu as principais ruas da cidade,saiu da Rua do Estádio Municipal Francisco Gonçalves foi até a fonte da Gameleira e se findou na porta da Igreja Matriz.

Todo o cortejo foi animado pela Filarmônica Lira Musical Sangonçalense.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos e marca o início dos festejos populares em louvor ao padroeiro.

A programação cultural segue até sábado, 18, com desfile de blocos e atrações musicais.

A parte religiosa da festa em louvor ao padroeiro São Gonçalo de Amarante teve início dia 9 e segue até o dia 19.

*Programação religiosa*

Nesta sexta-feira, 17, às 19h, acontece o penúltimo dia da novena realizada na Igreja Matriz, com o tema: Batizados e enviados, Chamados a Santidade.

Homenageados: Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Polícia Civil e Militar, Guardas Municipais e desempregados

18/01 (Sábado)

Manifestação cultural- bloco dos devotos de São Gonçalo

Horário: 5h

Solenidade de Nossa Senhora do Amparo

Horário: 20h

Homenageados: Devotos de Nossa Senhora, filhos da cidade jardim e visitantes.

19/01 (Domingo) – Solenidade de São Gonçalo

Alvorada: 05h

Missa Solene: 09h

Procissão: 17h

*Programação Cultural*

*Dia 19/01 Sexta-Feira, a partir das 14h*

-Bloco Amigos da Sofrência

-Bloco do Bahia

-Bloco Lado a Lado Idade da Diversão

*A noite shows com os artistas Galeguinho SPA, Tom Brown, Dong Boy e Devinho Novaes, na Avenida Tancredo Neves, a partir das 21h*

*Dia 18/01 Sábado a partir das 14h*

-Bloco Berimbalada

-Bloco Songas Light

-Bloco Caminhada do Samba

-Bloco As Caçadoras

-Bloco Caça Ema

-Bloco As Barangas

-Bloco do Vitória

-Bloco As Vingadoras

-Bloco Amigos da Lira

-Bloco Caminhada Rubro Negra

*A noite apresentação das bandas Lágrimas do Sol, Pagode Mania, Rock Salles e O Poeta, na Avenida Tancredo Neves, a partir das 21:30hs*

fonte e fotos:Assessoria/PMSGC