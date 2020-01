Casa dos Conselhos de Feira funciona na Kalilândia a partir de sexta-feira

A Casa dos Conselhos de Feira de Santana passa a funcionar em novas instalações, mais amplas e confortáveis, a partir desta sexta-feira, 31.

O novo endereço é na rua Osvaldo Cruz, 167, bairro Kalilândia, próximo às antigas instalações, da rua Domingos Barbosa de Araújo. O novo endereço é o mesmo onde já funcionou o Via Feira.

No local vai funcionar o Conselho de Assistência Social, o Conselho do Idoso, Conselho das Comunidades Negras e Indígenas, Conselho da Mulher, Conselho da Juventude, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Criança e da Juventude e também o Conselho da Segurança Alimentar.

fonte:Secom/Feira