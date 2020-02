Projeto de ‘requalificação’ vai colocar mais carros circulando no centro de Feira de Santana

Na contramão da tendência urbanística no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o projeto de requalificação do centro da cidade de Feira de Santana prevê a inclusão de mais veículos automotores circulando pelas ruas centrais.

O projeto prevê a abertura do atual ‘Calçadão da Sales Barbosa” à circulação de veículos. A Sales Barbosa começa na praça J. Pedreira e termina na praça Agostinho Fróes da Mota.

A “requalificação” também prevê mais estacionamento nas ruas com a implantação do sistema de Zona Azul em diversas ruas centrais, inclusive na Marechal Deodoro.

O projeto foi apresentado a empresários e imprensa e foi elaborado por empresa contratada através de licitação.

A licitação que vai contratar a empresa de engenharia para executar a primeira parte dessas obras de requalificação do Centro Comercial de Feira de Santana será realizada no dia 15 de fevereiro. As obras devem ser concluidas em oito meses, anunciou o prefeito em mensagem à Câmara de Vereadores.

O projeto também prevê interferências nas instalações de esgoto, drenagem pluvial e cabeamento de telecomunicações do centro da cidade.