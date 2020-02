Governo da Bahia anuncia investimento na ampliação do Laboratório Central do Estado

O titular da pasta da Saúde pontua que, com os investimentos, a ideia é elevar o laboratório para o nível de biossegurança 3, o que possibilitará ampliar o leque e a complexidade das análises feitas no laboratório.

“Teremos um LACEN requalificado para continuar sendo um dos centros de referência nacional. Temos hoje um dos mais modernos e adequadamente equipados laboratórios de investigação epidemiológica de todo o país e queremos avançar”, afirmou Fábio Vilas-Boas.

O Secretário destaca que, antes mesmo da entrega da ampliação, a incorporação de um novo equipamento de diagnóstico molecular estará disponível nas próximas semanas, o que permitirá a realização de painéis de mais de 20 vírus respiratórios simultaneamente.

Com isso, o LACEN passará a ser um dos três únicos laboratórios públicos do país a realizar exames para diagnóstico imediato de vírus respiratórios através deste método (PCR em tempo real multiplex).

O médico infectologista da Vigilância Epidemiológica do Estado, Antônio Bandeira, afirma que o ganho será enorme. “Teremos mais rapidez e precisão nos diagnósticos, o que reflete na qualidade de atendimento ao paciente e na área de saúde como um todo, uma vez que as ações necessárias com os contatos, quando necessárias, serão mais ágeis”.

Com as obras de ampliação, a Coordenação dos Laboratórios de Vigilância Sanitária e Ambiental (CLAVISA) ganhará mais espaço, possibilitando mais agilidade nas análises, conforme explica a diretora do LACEN, Arabela Leal. “Conseguiremos agilizar a entrega de resultados. Tudo que melhora no Lacen reflete diretamente na saúde pública do estado, porque conseguimos dar respostas mais rápidas”, afirma a diretora.

Ascom/Sesab

Foto: Leonardo Rattes/GovBa